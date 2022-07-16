Samsun’da kayıp Emine’yi arama çalışmaları sürüyor

Samsun’un Çarşamba ilçesinde kaybolan 10 yaşındaki engelli Emine uAyhan’ı arama çalışmaları 9 gündür aralıksız sürerken Vali Zülkif Dağlı çalışmalarını yerinde inceledi. Yeşilırmak Havzası havadan ve yerden 83 personel ile taranıyor.

7 Temmuz sabahı kaybolan 10 yaşındaki engelli Emine Ayhan’ı AFAD, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personelleriyle arama-kurtarma çalışmaları 9 gündür aralıksız sürerken, Vali Zülkif Dağlı çalışmaları yerinde inceledi.

Yeşilırmak Havzası boyunca havadan ve yerden yapılan arama çalışmaları hakkında açıklama yapan Vali Dağlı, “Yeşilırmak Havzası boyunca hava destekli yürütülen çalışmalar bugün de 20 araç, 5 bot, 3 arama köpeği, AFAD Arama Tırı ve 83 personelin katılımıyla devam ediyor. Emine kızımızın arama-kurtarma çalışmalarına katılan ailesi ve komşularıyla da görüştük, geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Yavrumuza en kısa sürede ulaşmak umuduyla gayretle çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.