Samsun’da karla kapanan binlerce kilometre yol açıldı

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl kent genelinde yürüttüğü karla mücadele çalışmalarında 1830 ton solüsyon, 575 ton saf tuz kullanıldı. Günde ortalama 2 bin 500 kilometre kapalı yol açıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı karla mücadele ekipleri, kent genelinde 7/24 esasına göre karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Kar yağışının etkili olduğu yüksek kesimlerde 49 mahallenin yolu kapandı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yollara anında müdahale etti. Ulaşımın aksamaması için yoğun bir mesai harcayan ekipler, gerek 112 gerekse vatandaşlardan gelen ihbarlara da cevap veriyor.

Tonlarca solüsyon ve tuz kullanıldı

Öte yandan sorumluluk alanında bulunan yol ağlarında herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından meteorolojinin uyarıları göz önünde tutularak tüm ilçelerde durum değerlendirmesi yapılıp, tedbirler alındı. 161 operatör ve şoför, 125 işçi olmak üzere toplam 286 personelin görev yaptığı karla mücadelede ekipler, kapanan yolları tek tek açıyor. Bu kapsamda 2022 yılında karla mücadelede 1830 ton solüsyon, 575 ton saf tuz kullanıldı. 3 bin 728 kilometresi kırsal yol, 1524 kilometresi imar yol ağında olmak üzere toplam 5 bin 252 kilometre yol ağı bulunan kentte; kar yağışının etkili olduğu her dönemde ekipler ortalama 2 bin 500’er kilometrelik yol açma çalışması yaptı. Karla mücadele çalışmalarında 30 greyder, 10 dozer, 20 traktör kepçe, 17 lastikli loder, 1 paletli loder, 50 kar bıçaklı kamyon, 15 arazöz, 18 mini case olmak üzere toplam 161 adet kamyon ve iş makinası kullanıldı. Ekipler öncelikle 112 ile YEDAŞ, ilçe belediyeleri ve vatandaştan gelen talepleri değerlendirip yapılan ihbarlara hızlıca müdahale etti.