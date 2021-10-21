Samsun’da kamyonun çarptığı kadın hayatını kaybetti

Samsun’da yolun karşısına geçerken kamyonun çarptığı kadın tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun’un Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Hacı Ali Ekinci Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Safet K. (61) idaresindeki 06 BKN 199 plakalı kamyon, yolun karşısına geçmek isteyen 41 yaşındaki Hacer Tekin’e çarptı. Kazada ağır yaralanan Hacer Tekin 112 Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tekin yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.