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Samsun’da kamyonlar çarpıştı
Samsun’da iki kamyonun çarpıştığı kaza maddi hasarla atlatıldı.
SAMSUN 27.08.2021, 15:17
Samsun’da iki kamyonun çarpıştığı kaza maddi hasarla atlatıldı.
Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Ankara Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bünyamin Utlu K. idaresindeki 55 LV 917 plakalı SASKİ’ye at kamyon, Ahmet P. yönetimindeki 60 ZB 678 kamyona arkadan çarptı. Kazada yaralanan olmazken, SASKİ’ye ait kamyonda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.