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Samsun’da kamyonet ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 yaralı

Samsun’da kamyonet ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

SAMSUN 06.05.2021, 19:11
Samsun’da kamyonet ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 yaralı

Samsun’da kamyonet ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun’un Atakum ilçesi Samsun-Sinop karayolu Taflan mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Çelik idaresindeki elektrikli bisiklet ile Mehmet Y. yönetimindeki 55 EP 156 plakalı transit kamyonet çarpıştı. Kazada, bisiklet sürücüsü İsmail Çelik 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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