Son Dakika
Samsun’da Kaleşnikof tüfek ve uyuşturucu ele geçirildi
Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde jandarma tarafından bir yazlık eve düzenlenen operasyonda Kaleşnikof piyade tüfeği ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
SAMSUN 31.08.2022, 09:24
Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde jandarma tarafından bir yazlık eve düzenlenen operasyonda Kaleşnikof piyade tüfeği ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda 19 Mayıs Yörükler Mahallesi’nde yazlık bir eve baskın düzenlendi. Yapılan baskında 1 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, şarjör, fişek ve 2 ruhsatsız tabanca ile 1 kilogram metamfetamin uyuşturucu, kubar esrar, kenevir bitkisi ve sentetik ecza hap elde edildi. Olayla ilgili ’yaralama’ suçundan aranan İ.T. ile birlikte toplam 4 kişi gözaltına alındı.
Soruşturma devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizi 2053 vizyonuna hazırlarken en büyük güç kaynağımız milletimizin ordusudur. Kahraman ordumuzun yönetim kademesindeki herkesi büyük ve güçlü Türkiye’nin inşasına verdikleri katkılar için teşekkür ediyorum"
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|4
|10
|2. Gaziantep FK
|4
|10
|3. Adana Demirspor
|4
|9
|4. Konyaspor
|4
|8
|5. Fenerbahçe
|4
|7
|6. Başakşehir
|3
|7
|7. Galatasaray
|4
|7
|8. Trabzonspor
|4
|7
|9. Kayserispor
|4
|6
|10. Antalyaspor
|4
|6
|11. Giresunspor
|4
|6
|12. Alanyaspor
|4
|5
|13. Karagümrük
|3
|3
|14. İstanbulspor
|4
|3
|15. Kasımpaşa
|4
|3
|16. Sivasspor
|4
|2
|17. Ümraniye
|4
|1
|18. Ankaragücü
|3
|1
|19. Hatayspor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|3
|7
|2. Eyüpspor
|3
|7
|3. Pendikspor
|3
|7
|4. Bandırmaspor
|2
|6
|5. Sakaryaspor
|3
|6
|6. Samsunspor
|3
|5
|7. Gençlerbirliği
|3
|4
|8. Keçiörengücü
|3
|4
|9. Boluspor
|3
|4
|10. Göztepe
|3
|4
|11. Adanaspor
|3
|3
|12. Erzurumspor
|3
|3
|13. Manisa Futbol Kulübü
|2
|3
|14. Rizespor
|2
|2
|15. Altınordu
|3
|2
|16. Denizlispor
|3
|1
|17. Ö.K Yeni Malatya
|3
|1
|18. Tuzlaspor
|3
|1
|19. Altay
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|4
|12
|2. M.City
|4
|10
|3. Tottenham
|4
|10
|4. Brighton
|5
|10
|5. Leeds United
|5
|8
|6. Fulham
|5
|8
|7. Southampton
|5
|7
|8. Chelsea
|5
|7
|9. Brentford
|5
|6
|10. Newcastle
|4
|6
|11. M. United
|4
|6
|12. Liverpool
|4
|5
|13. Crystal Palace
|5
|5
|14. Nottingham Forest
|4
|4
|15. Everton
|5
|3
|16. Aston Villa
|4
|3
|17. West Ham United
|4
|3
|18. Bournemouth
|4
|3
|19. Wolverhampton Wanderers
|4
|2
|20. Leicester City
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|3
|9
|2. Real Betis
|3
|9
|3. Barcelona
|3
|7
|4. Athletic Bilbao
|3
|7
|5. Villarreal
|3
|7
|6. Atletico Madrid
|3
|6
|7. Osasuna
|3
|6
|8. Real Sociedad
|3
|6
|9. Mallorca
|3
|4
|10. Almeria
|3
|4
|11. Rayo Vallecano
|3
|4
|12. Celta Vigo
|3
|4
|13. Girona
|3
|3
|14. Valencia
|3
|3
|15. Sevilla
|3
|1
|16. Espanyol
|3
|1
|17. Elche
|3
|1
|18. Getafe
|3
|1
|19. Real Valladolid
|3
|1
|20. Cadiz
|3
|0
26
az bulutlu
Sayfalar Tümü