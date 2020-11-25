Samsun’da kadınlar şiddete ‘dur’ demek için yürüdü

SAMSUN (İHA) – Samsun’da ‘25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’ nedeniyle düzenlenen yürüyüşte çocuk istismarı ve kadın cinayetleri düdük çalınarak protesto edildi.

Samsun’da çocuk istismarı ve kadın cinayetlerine tepki göstermek amacıyla yürüyüş düzenlendi. Yaklaşık 50 kadın ıslık ve düdük çalarak bu tür olayların bir daha yaşanmamasını istedi. Yürüyüşte cinayete kurban giden kadınlar isimleri okunarak anıldı.

İstiklal Caddesi üzerinde yapılan yürüyüş sonunda basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, dünya genelinde her gün yüzlerce kadının, fiziksel ya da cinsel şiddete maruz kalarak öldürüldüğü belirtildi. Kadın cinayetlerinin önlenmesi, katillerin ise hak ettiği cezayı alması gerektiğine vurgu yapıldı.

Yürüyüşe çevredeki vatandaşlardan da destek verildi. Eylem açıklama sonrası olaysız son buldu.