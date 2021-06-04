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Samsun’da kaçak tütün ve sahte alkol ele geçirildi: 1 gözaltı

Samsun’da jandarma tarafından kaçak tütün ve sahte alkol ele geçirilerek bir şüpheli gözaltına alındı.

SAMSUN 04.06.2021, 23:01
Samsun’da kaçak tütün ve sahte alkol ele geçirildi: 1 gözaltı

Samsun’da jandarma tarafından kaçak tütün ve sahte alkol ele geçirilerek bir şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan ortak çalışma neticesinde Terme ilçesi Evci Mahallesi’nde şüpheli 1 şahsın ev ve eklentilerinde arama yapıldı.

Arama neticesinde; 8 bin 800 adet makaron, 45 litre etil alkol, 6 litre sahte viski, 6 kg kaçak tütün, 50 ml beyaz plastik şişe içerisinde 30 adet muhtelif kit, 2 adet anason yağı, 1 adet meşe aroması, 1 adet viski boyası, 1 adet gliserin yağı, 1 adet anason ve 10 ml şişe şeklinde 21 adet muhtelif kit ele geçirilerek olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı ve tahkikata başlanıldı.
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