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Samsun’da kaçak silah operasyonu
Samsun’un Salıpazarı ilçesinde kaçak silah ticareti iddiasıyla gerçekleştirilen operasyonda ruhsatsız silah ve tüfek ele geçirildi.
SAMSUN 21.12.2021, 21:19
Samsun’un Salıpazarı ilçesinde kaçak silah ticareti iddiasıyla gerçekleştirilen operasyonda ruhsatsız silah ve tüfek ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre; Samsun İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, Salıpazarı ilçesi Kırgıl Mahallesi’nde D.K.’nin ikametinde kaçak silah ticareti iddiasıyla gerçekleştirilen aramada, 2 adet ruhsatsız el yapımı tabanca, 1 adet tabanca şarjörü, 19 adet 9X19 mühimmat, ruhsatsız 1 adet av tüfeği, 19 adet dolu av tüfeği kartuşu, 5 parça içerisinde 1 adet sarı renkli kıymetli tarihi niteliği olduğu değerlendirilen küçük heykel, taş vb. maddeler ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.