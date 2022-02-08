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Samsun’da jandarma 136 adet sikke ele geçirdi
SAMSUN (İHA) – Samsun’da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 136 adet sikke ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
SAMSUN 08.02.2022, 17:21
SAMSUN (İHA) – Samsun’da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 136 adet sikke ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı alınan istihbari bilgiler sonucu Havza ilçesinde şüpheli 1 şahsın üst ve aracında arama yaptı. Yapılan aramada 136 adet Roma ve Amisos dönemlerine ait sikke, 26 adet obje ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.