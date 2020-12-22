Samsun’da iş yerlerine korona denetimi

Samsun Valiliği tarafından Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) koordinesinde oluşturulan ekipler iş yerlerinde korona virüsü (Kovid-19) denetimleri yapıyor.

Devam eden denetimlerde 25 ve üzeri işçi çalıştıran iş yerlerinde alınan Kovid-19 tedbirleri ile HES kodu sorgulamalarına ilişkin konulara dikkat ediliyor. Konu hakkında açıklama yapan Samsun Valiliği her alanda korona virüsü kural ve tedbirlerine uyulmasını istedi.

Valilikten yapılan açıklamada, “Valiliğimizce ülkemizin kalkınmasında önemli payı olan iş dünyamızın da desteğiyle Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu’nun hazırladığı Kovid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nde belirlenen tedbir ve kurallara eksiksiz uyulması halinde bu sürecin en az hasarla atlatılacağına inanıyoruz. Korona virüsü salgınıyla mücadeleyi tedbirlere uyarak kazanabileceğimizi ve ancak o zaman normale dönebileceğimizi aklımızdan çıkarmayalım, belirlenen kurallara ve kısıtlamalara her zamankinden daha fazla hassasiyet gösterelim” denildi.