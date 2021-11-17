Samsun’da iş yerinin deposunda yangın

Samsun’da süs eşyaları satan bir iş yerinin deposunda yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, İlkadım ilçesi Salihbey Sokak üzerindeki Mısırlıoğlu İş Hanı’nda süs eşyaları satan bir iş yerinin deposunda meydana geldi. Binanın 3. katında yer alan depodan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar 112’ye ihbarda bulundu. İhbar üzerine Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine intikal etti. Ekipler 3. kata merdivenle çıkarak yangına müdahalede bulundu. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

Yangında maddi zarar meydana geldi.