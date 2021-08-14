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Samsun’da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1’i muhtar 4 kişi yaralandı.

SAMSUN 14.08.2021, 18:19
Samsun’da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1’i muhtar 4 kişi yaralandı.

Kaza, Çarşamba-Salıpazarı karayolu üzeri Alibeyli Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa B. yönetimindeki 55 ZP 444 plakalı otomobil ile Demirarslan Mahallesi Muhtarı Savaş Türe’nin kullandığı 57 AAC 580 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada muhtar Savaş Türe ve diğer araçta bulunan Nuray B., İsmail Emir B. ve Ali B. yaralandı.

Yaralılar, olay yerinde 112 acil ambulans ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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