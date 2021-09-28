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Samsun’da iki okuldan iş birliği
Samsun’da Sakarya İlkokulu ile Kalkancı İlkokulu öğretmenleri 2021/2022 eğitim-öğretim yılı için uygulanacak proje ve etkinliklerde iş birliği yapacak.
SAMSUN 28.09.2021, 14:56
Samsun’da Sakarya İlkokulu ile Kalkancı İlkokulu öğretmenleri 2021/2022 eğitim-öğretim yılı için uygulanacak proje ve etkinliklerde iş birliği yapacak.
Samsun’un ilkadım ilçesinde bulunan Sakarya İlkokulu ile Kalkancı İlkokulu örnek bir çalışmaya imza attı. İki okul, 2021/2022 eğitim-öğretim döneminde uygulanacak proje ve etkinliklerde iş birliği yapma kararı aldı. İki okul müdürünün katılımı ile AR-GE ekipleri kuruldu. Ekipler ilk toplantılarını ise Sakarya İlkokulu Müdürü Gökçen Gül başkanlığında gerçekleştirdi.
Okul müdürleri iki okul içinde yapılacak çalışmaların eğitim-öğretim camiasına hayırlı olması temennisinde bulundu.