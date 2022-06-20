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Samsun’da iki doktora profesörlük unvanı

Samsun’da iki doçent doktor, profesörlük unvanı aldı.

SAMSUN 20.06.2022, 14:30
Samsun’da iki doktora profesörlük unvanı

Samsun’da iki doçent doktor, profesörlük unvanı aldı.

Samsun VM Medical Park Samsun Hastanesi Dermatoloji Kliniği’nden Doç. Dr. Zennure Takcı ve Radyoloji Kliniği’nden Doç. Dr. Esra Meltem Kayahan Ulu, profesörlük unvanı aldı.

VM Medical Park Samsun Hastanesi Genel Müdür Dr. Mustafa Şen, Başhekim Dr. Turan Bilgin, Medikal Direktör Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu ve Genel Müdür Yrd. Fatma Tan Dürüst, hekimleri polikliniklerinde ziyaret ederek akademik hayatlarında başarılar dileyerek çiçek takdim etti.

Yeni unvanlarıyla Prof. Dr. Zennure Takcı ve Prof. Dr. Esra Meltem Kayahan Ulu, sevinçlerini dile getirerek kendilerini ziyaret edenlere teşekkürlerini iletti.

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