Samsun’da ikametten hurda malzeme çalan şahıs yakalandı

Samsun’da girdiği ikametten hurda malzeme çaldığı iddia edilen bir kişi polisin takibi sonucu yakalandı.

Olay, Samsun’un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, girdiği ikametten kalorifer peteği, sac kalıp ve sac kapıyı çaldığı iddia edilen A.O.B.(39), Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Bürosu ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. A.O.B. Irmak Polis Merkezi ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.