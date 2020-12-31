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Samsun’da ihracat azalırken, ithalat arttı
SAMSUN (İHA) – Samsun’da ithalat rakamları geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 10 milyon 500 bin dolar arttı.
SAMSUN 31.12.2020, 17:02
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SAMSUN (İHA) – Samsun’da ithalat rakamları geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 10 milyon 500 bin dolar arttı.Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) kasım ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Türkiye’de kasım ayında ihracat yüzde 0,9 azalırken, ithalat yüzde 15,9 artış gösterdi. Samsun’da 2019 yılında kasım ayında ihracat 69 milyon 700 bin dolar değerindeyken bu yıl 10 milyon 200 bin dolar azaldı ve 59 milyon 500 bin dolar oldu. 2019 yılında Samsun’da 77 milyon 700 bin dolar değerinde ithalat yapılırken bu yıl 10 milyon 500 bin dolar artarak, 88 milyon 200 bin dolar olarak gerçekleşti.
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