Samsun’da “huzur ve güven” uygulaması

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü birimleri tarafından Samsun halkının huzur ve güvenliği kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele kapsamında denetimler gerçekleştirildi.

Denetimlere Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Atakum, Canik, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Dış İlçe Amirlik/Müdürlüklerinden personel katıldı.

26-29 Kasım günleri arasında park ve bahçelerde yapılan şok uygulamalar ile sabit yol uygulamalarında toplam 29 bin 667 şahsın GBT kontrolü yapıldı. 29 bin 944 şahsın da HES sorgusu yapılarak karantina ihlali tespit edilen 2 pozitif 7 temaslı olmak üzere toplam 9 şahsa işlem yapıldı. Aranan 59 şahıs yakalandı. 317 park ve bahçe, 399 iş yeri kontrol edildi. 38 şahsa idari, 11 şahsa adli işlem yapılarak 5 şahıs gözaltına alındı.

3 adet tabanca, 55 adet mermi, 2 adet av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 37 adet kesici/delici alet, 4 bin 107,47 gr kannabionid, 144,45 gr metamfetamin, 218 adet sentetik ecza, 7 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. 12 bin 141 araç kontrol edilerek, 2 bin 288 araç ve sürücüye işlem uygulandı. 93 araç trafikten men edildi.