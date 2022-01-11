Samsun’da Hamsi Festivali: 2 saatte 2 ton hamsi tüketildi

Samsun’da düzenlenen ’Hamsi Festivali’nde 2 saatte 2 ton hamsi tüketildi.

Samsun’un Yakakent ilçesinde "Hamsi Festivali" düzenlendi. Sahil etkinlik alanındaki önce mangallar yakıldı. Öğle saatlerinde başlayan hamsi ikramı ile katılımcılar mangallara yöneldi. Yakakent Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen Hamsi Festivali’nde görevliler hamsi yetiştirmekte zorlandı. Etkinlikte, 2 saatte 2 ton hamsi tüketildi. Hamsi yiyenler, müzik eşliğinde horon oynadı. Meydanda kurulan standa da sağlık ekipleri Covid-19 aşısı yaptı.

Etkinlikte konuşan Yakakent Belediye Başkanı Hüseyin Kıyma, "Bugün 2 ton hamsi hazırladık. Yaklaşık 3 bin kişiye hitap etmeyi hedefledik. Festivali geleneksel hale getirmeyi amaçlıyoruz" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise "Yakakent, Sinop sınırında bir ilçemiz. Nüfusu 10 bin civarında. Türkiye’nin her yerinde ve Samsun’da şunu ifade ediyorum: Türkiye’de yatay kalkınmayı en iyi başaran şehir Samsun. Bunun da canlı örneği Yakakent. Yakakent, Türkiye’de marka bir ilçemiz. Samsun Türkiye’nin en güzel şehri. Cumhuriyetimizin kuruluşuna ilk adımın atıldığı şehir. Yerel yönetimlerimiz ile birlikte Samsunumuza hizmet etmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

Hamsi ikramının ardından festival sona erdi.