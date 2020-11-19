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Samsun’da gökkuşağı güzelliği

Samsun’da güneşin batmasına yakın ortaya çıkan gökkuşağı görenleri hayran bıraktı.

SAMSUN 19.11.2020, 16:57
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Samsun’da gökkuşağı güzelliği
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Samsun’da güneşin batmasına yakın ortaya çıkan gökkuşağı görenleri hayran bıraktı.

Samsun’da üç gündür etkili olan yağışlı havanın ardından bugün akşam saatlerinde güneş yüzünü gösterdi. Güneşle birlikte gökkuşağı ortaya çıktı, gökyüzünde renk cümbüşü yaşandı. Çok net görülen gökkuşağı vatandaşların ilgisini çekti. Rengarenk gökkuşağı doyumsuz bir görüntü ortaya çıkardı.

Bazı vatandaşlar çıkan gökkuşağını cep telefonu kameraları ile kaydetti.
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