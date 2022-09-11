Samsun’da gençlerin bilimle buluşma noktası: ‘Bilim Samsun’

Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) tarafından Atakum’da yürütülen Kent Park projesinin içine inşa edilen Bilim Samsun, yeni nesil gençlik için ihtiyaç olan tüm gereksinimleri bünyesinde barındıracak.

SBB tarafından Atakum ilçesinde yaklaşık 31 bin metrekarelik alanda inşa edilen "Kent Park" projesi tamamlandı. Yürüyüş parkurları, oyun alanları, büfe, kafe ve aktivite alanlarının yer aldığı Kent Park’ın içine dâhil edilen ve açılışını TEKNOFEST’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı Bilim Samsun ile gençler astronomi, uzay ve havacılık atölyesi, teknoloji, doğa, tasarım, matematik ve tarım gibi birçok bölümde eğitim alma fırsatı bulacak.

Bilim Samsun ile amaçlarının her yaştan insanı bilimle buluşturmak olduğunu, özellikle çocuklara ve gençlere bilimi sevdirmek istediklerini söyleyen SBB Başkanı Mustafa Demir, “Burası geleceğimiz olan yavrularımızın çok daha iyi yetişmeleri, özellikle uzay teknolojileriyle tanışmaları, yüksek teknolojiyi tanımaları ve özellikle de havacılıkla alakalı özel eğitim alacakları çok güzel bir alan oldu. Kullanıma açıldığında artık burası yüzlerce gencimizin buluştuğu bir mekân olacak. Türkiye ve dünya hızla ilerliyor. Bu hızlı gelişime Samsun da aynı hızla katkı sağlıyor. Türkiye’de artık insansız hava araçlarını, helikopterleri, yerli üretimleri ve yazılımları konuşuyoruz. Bu alanlarda dünyanın sayılı ülkeleri arasına giriyoruz. Bu alanlarda yetişmiş insan kaynağı da çok önemli. Gençlerimizi, çocuklarımızı bu alanlara yönlendirerek kendi insan kaynağımızı üretebiliriz. Biz de bu amaçla tesisler inşa ettik. Bilim Samsun ve Keşif Kampüsü gibi. Öğrencilerimiz buraya sınavlarla alınarak 3 yıl boyunca eğitim alacaklar. Önümüzdeki günlerde öğrenci alınmaya başlanacak. Artık bu mekânlar yüzlerce gencimize yeni ufuklar açacak” diye konuştu.