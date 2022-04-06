Samsun’da fırınlara Ramazan denetimi

Samsun İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelindeki fırınları denetledi.

Ramazan ayı dolayısıyla şehir merkezindeki pide fırınlarını mercek altına alan İlkadım Belediyesi zabıta ekipleri, fırınları inceledi. Hijyen ve sağlıktan ödün vermeyen İlkadım’daki fırıncılar denetimlerden tam not aldı.

İletişim merkezine gelen istek ve şikayet kayıtlarını göz önünde bulunduran zabıta ekipleri, pide fırınlarına yönelik denetim yaptı. Fırsatçılığa geçit vermemek için gramaj kontrolleri gerçekleştiren zabıta müdürlüğü ekipleri, işyeri çalışma ruhsatını incelediği fırınlarda, hijyen denetimlerini de gerçekleştirdi.

İlçe merkezinde bulunan tüm pide fırınlarında sürdürülecek olan denetimlerle ilgili kısa bir bilgi veren İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürü Şeref Sarı, “Halkımızın sağlığı için gece gündüz demeden denetimlerimize devam ediyoruz. Yaptığımız denetimlerde hijyen, gramaj ve personel temizliği gibi kurullara dikkat eden esnaflarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Yapılan denetimler hakkında bilgi veren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş ise şunları söyledi:

“Hepimizin temel hedefi insana hizmet etmek. İnsana hizmet ederken önemli olan huzur ve güvenin sağlanmasıdır. Bunları sağlarken yaptığımız hizmetin en iyi ve en kaliteli şekilde olması gerekmektedir. Esnafımız da vatandaşın hakkını ve sağlığını düşündüğü için bizler görev yaparken gönül rahatlığı içerisinde denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Bu vesile ile esnaflarımıza yaptıkları güzel işlerden ve hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz.”

Vatandaşlar ise denetimlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek, İlkadım Belediyesi yetkililerine teşekkür etti.