banner453

banner454

banner420

Son Dakika
BioNTech aşısının koruyuculuk süresi 6 ay sonra düşüyor
BioNTech aşısının koruyuculuk süresi 6 ay sonra düşüyor
e-Nabız verilerinin çalındığı iddialarına yönelik açıklama
e-Nabız verilerinin çalındığı iddialarına yönelik açıklama
Altının gram fiyatı 501 lira
Altının gram fiyatı 501 lira
Fenerbahçe zirveyi bırakmıyor!
Fenerbahçe zirveyi bırakmıyor!

Samsun’da FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

Samsun’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.

SAMSUN 05.10.2021, 17:06
Samsun’da FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

Samsun’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik ülke genelinde yapılan çalışmalarda İstanbul ve Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalar kapsamında Samsun Merkez ve Havza ilçelerinde operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 2 kapatılan askeri okul öğrencisi, 1 örgüte müzahir okulda görevli öğretmen ve bir aktif öğretmen olmak üzere 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 kişi Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P