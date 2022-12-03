Samsun’da ’Engelleri Birlikte Aşalım’ etkinliği

Samsun’da ’3 Aralık Engelliler Günü’ dolayısıyla ’Engelleri Birlikte Aşalım’ etkinliği düzenlendi.

VM Medical Park Samsun Hastanesi, Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı’nın (ZİÇEV) ’Engelleri Birlikte Aşalım’ etkinliğine ev sahipliği yaptı. Hastanenin lobisinde yapılan etkinlik büyük ilgi gördü. Etkinliğe hastane yöneticilerinden Genel Müdür Akif Kırbaş, Genel Müdür Yardımcısı Fatma Tan Dürüst katıldı. Etkinlik sonrasında ZİÇEV Başkanı Aladdin Kuru desteklerinden ötürü Fatma Tan Dürüst’e teşekkür belgesi takdim etti. ZİÇEV’in açtığı ve tüm gelirinin engelli bireylere bağışlanacağı etkinlikte gıda satışı yapıldı.

Etkinlikte konuşan Akif Kırbaş, "Böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Engelli bireylere destek olmak bizim için çok kıymetlidir. ZİÇEV’e emeklerinden dolayı, doktorlarımıza, çalışanlarımıza ve misafirlerimize de katkıları için teşekkürlerimizi sunarız” dedi.