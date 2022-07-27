Samsun’da el bombası bulundu

Samsun’un Bafra ilçesinde bahçeye bırakılmış bir el bombası bulundu.

Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir vatandaş evinin bahçesinde el bombası buldu. Bombayı eline alıp yol kenarında bulunan kaldırıma bıraktıktan sonra polisi aradı. Olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı.

Bölgeye Samsun’dan bomba ekibi çağrıldı.