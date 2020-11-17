Samsun’da ekimde 2 bin 208 konut el değiştirdi

SAMSUN (İHA) – Samsun’da ekim ayı konut satışları bir önceki yıl aynı aya göre yüzde 14,3 azalarak 2 bin 208 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü tarafından, 2020 Ekim ayı Samsun konut satış istatistikleri konusunda bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamaya göre Samsun’da 2020 yılı Ekim ayında konut satış oranları bir yılda yüzde 14,3 azalarak 2 bin 208 olarak gerçekleşti. Samsun en çok konut satışı gerçekleştirilen iller arasında 16. sırada yer aldı. Samsun’da ipotekli konut satış sayısı bir yılda yüzde 51,4 azalarak 407 oldu. Diğer konut satış sayısı ise bir yılda yüzde 3,6 artarak 1801 oldu. Diğer satış türlerinin payı toplam satış içerisinde yüzde 81,6 yer tuttu.

Ekim ayındaki 2 bin 208 konut satışının, 822’si ilk satış, 1386’sı ise ikinci el satış olarak gerçekleşti.