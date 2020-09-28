Samsun’da "Eğitime Bir Tablet Katkın Olsun Projesi” hayata geçirildi
SAMSUN (İHA) - SAMSUN’DA ÖĞRENCİLERİN UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDEN EKSİKSİZ OLARAK FAYDALANMALARI İÇİN BAŞLATILAN “SINIF TAM ÖĞRETMENİM” PROJESİ HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR. EĞİTİME KATKI SAĞLAMAK İÇİN YAPILAN TABLET BAĞIŞLARI KABUL EDİLEREK İMKANI OLMAYAN ÖĞRENCİLERE ULAŞTIRILIYOR.
Samsun’da “Sınıf Tam Öğretmenim”, "Eğitime Bir Tablet Katkın Olsun Projesi” hayata geçirildi.
Samsun’da öğrencilerin uzaktan eğitim sürecinden eksiksiz olarak faydalanmaları için başlatılan “Sınıf Tam Öğretmenim Projesi" hız kesmeden devam ediyor. Eğitime katkı sağlamak için yapılan tablet bağışları kabul edilerek imkanı olmayan öğrencilere ulaştırılıyor. Samsun Valiliği koordinasyonunda, Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen “Sınıf Tam Öğretmenim Projesi" dayanışma ruhundan ilham alarak uzaktan eğitim faaliyetlerine hız kazandıracak bir şekilde hayata geçirildi. Proje Samsun’da eğitim gören, elektronik cihaz veya internet erişimi engeli dolayısıyla eğitimleri sekteye uğrayan çocukların, özellikle de ücra semt ve mahallelerde oturanlar için tablet temini sağlanarak, sürekli ve kaliteli eğitime ulaşılmasını amaçlıyor.
Samsun Valiliği tarafından projenin desteklenmesini vurgulanarak yapılan açıklamada, “Proje kapsamında yapılan çalışmalarda sivil toplum kuruluşlarının, Samsunlu iş insanlarının ve yardımsever Samsun halkının destekleri önem arz etmektedir. Bağışlanacak tek bir tablet ’uzaktan eğitim yakından ilgi’ felsefesiyle oluşturulan toplumsal yardımlaşmaya güç verecek, aydınlık geleceğimizin teminatı çocuklarımıza umut olacaktır. Eğitimde tek bir kaybın bile düşünülemeyeceği düsturuyla harekete geçen proje, ‘pozitif yönde değişen tek bir çocuk; ailesini, yaşadığı şehri, vatanını ve milletini ileriye taşıyan büyük zaferlerin mimarı olabilir’ düşüncesini benimsemektedir" denildi.
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