Samsun’da eğitim çalıştayı

SAMSUN (İHA) – “Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması Yoluyla Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması Teknik Yardım Projesi Çalıştayı” Samsun’da yapılıyor.

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı 2014-2020 Dönemi (IPA-II) kapsamında Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’nün faydalanıcısı olduğu "Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması Yoluyla Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması Teknik Yardım Projesi" faaliyetleri projenin pilot illerinden olan Samsun’da düzenlenen çalıştay ile devam ediyor.

25 pilot ili hedef alan proje, mesleki ve teknik eğitimin kalitesinin öğretmen ve idarecilerin eğitimi; öğrenme ortamlarının iyileştirilmesi; kariyer rehberliği uygulamaların yapılması, mesleki ve teknik eğitimin cazip bir seçenek haline getirilmesi ve sektörel mükemmeliyet merkezlerinin kurulması yoluyla artırılmasını hedefliyor.

36 ay sürecek olan proje faaliyetleri arasında önemli bir yer tutan öğretmenlerin sektörle iş birliği halinde iş başında uygulamalı eğitimi daha kaliteli bir mesleki ve teknik eğitime erişme hedefine katkı sunacak. 23 Ağustos Pazartesi günü Samsun’da başlayan çalıştayda proje kapsamında yapılacak öğretmen eğitimlerine ön hazırlık olan eğitim ihtiyaç analizine temel oluşturma çalışmaları yürütülecek. Çeşitli illerden 25 pilot alanı temsilen öğretmenlerin ve sektör temsilcilerinin katılımıyla 28 ağustosa kadar sürecek olan çalıştay, yapılacak öğretmen eğitimlerine hazırlık aşamasını şekillendirmenin yanında sektör ve eğitim işbirliği güçlendirmeyi de amaçlıyor.

Çalıştayda Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Operasyon Koordinasyon Birimi Üyesi Halil Emre Seçgin, Proje Kilit Uzmanı Besim Durgun, Proje Kısa Dönemli Uzmanı Eda Tüzemen, öğretmenler, sektör temsilcileri ile birlikte toplam 90 katılımcı yer alıyor.