Samsun’da dolmuşun çarptığı yaya yaralandı

Samsun’da dolmuşun çarptığı kadın yaya hastanelik oldu.

Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi 100. Yıl Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlhan K. idaresindeki 55 D 0121 plakalı dolmuş, yaya olarak yolun karşısına geçmekte olan Zinnet Bayraktar’a çarptı. Kazada yaralanan kadın, 112 ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza sonrası buzdan kayan dolmuş, park halindeki 55 SE 481 plakalı hafif ticari araca çarparak maddi hasara yol açtı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.