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Samsun’da diş hekimliğinin bilimselliğe yönelişinin 113. yıl dönümü kutlandı

Samsun Dişhekimleri Odası tarafından ‘Diş Hekimliği Günü ve Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası’ olarak kutlanan diş hekimliği mesleğinin bilimselliğe yönelişinin 113. yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi.

SAMSUN 22.11.2021, 11:44
Samsun’da diş hekimliğinin bilimselliğe yönelişinin 113. yıl dönümü kutlandı

Samsun Dişhekimleri Odası tarafından ‘Diş Hekimliği Günü ve Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası’ olarak kutlanan diş hekimliği mesleğinin bilimselliğe yönelişinin 113. yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi.

Düzenlenen törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Samsun Dişhekimleri Odası, 6. Bölge Samsun Eczacı Odası, Samsun Tabip Odası ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Atatürk Anıtı’na çelenk sundu.

Samsun Dişhekimleri Odası Başkanı Dt. Alper Dilek günün anlam ve önemine ilişkin, “22 Kasım 1908’de atılan temellerle, 1996 yılında 22 Kasım’ı da içine alan hafta ‘Diş Hekimliği Günü ve Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası’ olarak kutlanmaya başlandı. Bu hafta içinde toplumda ağız diş sağlığı konusunda farkındalık oluşturacak bir takım etkinlikler yapıyoruz. Diş hekimleri ve diş hekimliğinin geleceğiyle ilgili politikalar üretiyoruz ve bunları hem Sağlık Bakanlığı’yla hem de siyasi karar vericilerle paylaşmaya gayret ediyoruz. Geçen sene pandemi dönemi içerisinde kutlayamadık. Bu sene de biraz pandemiden ötürü biraz da sağlıkta artan şiddetten ötürü üzerimizde burukluk var” dedi.

Pandemi döneminde diş hekimlerinin karşılaştıkları sorunlara değinen Alper Dilek, “Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de Kovid-19 salgınının ilk karşılayıcıları sağlık çalışanları yani bizler olduk. Ama tabii ki son derece özveriyle işimizi yaptık. Bazı sorunlarımızda oldu. Özlük haklarımızla beraber pandemi sonrası bazı sorunlarımız oluşmaya başladı. Ama hiçbir zaman yılmadık. Halka daha iyi sağlık hizmeti verebilmek adına uyumadık gerekirse yemeğe dahi gitmedik ama halkın ağız diş sağlığı hizmetlerini en iyi şekilde vermeye çalıştık. Neler oluştu derseniz. Özellikle kamuda çalışan arkadaşlarımızın filyasyonda çalışmaları ve filyasyondaki sorunları oluşmaya baladı. Filyasyonda çalışmayıp kamuda çalışan arkadaşlarımızın ADSM’lerde bir takım sorunları oluşmaya baladı. Hastaların hizmete ulaşımında kamuda bir takım sorunlar oluştu. Özellikle diş hekimliği öğrencilerinin yaklaşık 1.5 yıllık pandemi döneminde eğitimleri ciddi şekilde sekteye uğradı. Bu dönemde ciddi şekilde üniversite sayısı ve kontenjan sayısında artışlar meydana gelmeye başladı. Aynı şekilde akademik kadrolarda da yetersizlikler oluşmaya başladı. Çünkü 1.5 sene içerisinde hem kamudan hem üniversitelerden istifalar yaşanmaya başladı. Şu anda yeni bir ağız diş sağlığı yönetmeliği hazırlanıyor. Ama maalesef bu yeni yönetmelik tamamen muayene ve polikliniklerin ticarethaneleşmesiyle alakalı. Diş hekimliği, doktor hekim dışı sermayenin tamamıyla buralara ortak olmasına, sermayedarların artık muayenehane ve klinik açabilmelerine, diş hekimlerini kendi muayenehanelerinde kendi sorumluluklarını alamamalarına sebep olmaya başladı. Son dönemde artan dolar ve euro kuru da bizi çok etkiledi. Çünkü biz sektör olarak tamamen dışa bağımlı bir sektörüz. Bu özellikle serbestte çalışan diş hekimi arkadaşlarımızı aşırı derecede etkiledi” diye konutu.

Tamamen mesleki sorunlar üzerine mücadele etmeye devam ettiklerini ve bunları siyasilerle paylaştıkların belirten Başkan Dilek, diş hekimliğinin bilimselliğe yönelişinin 113. yıl dönümünü kutladı.

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