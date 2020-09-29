Samsun’da din hizmeti bir ‘tık’ uzaklıkta
BU HİZMETLERİ ÇEŞİTLENDİRMEK ADINA YENİ UYGULAMALARDA GELİŞTİRDİKLERİNİ HABER VEREN SAMSUN İL MÜFTÜSÜ SEYFULLAH ÇAKIR, “EKİM AYI İTİBARI İLE UYGULAMAYA BAŞLAYACAĞIMIZ VE SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN YAPTIĞIMIZ DİN HİZMETİ VE EĞİTİMİ FAALİYETİNİ ÇEŞİTLENDİRECEĞİMİZ BİR PROJENİN HAZIRLIĞI İÇİNDEYİZ. YİNE HALKIMIZDAN GELEN TALEPLER ÜZERİNE BAŞLATTIĞIMIZ VE DEVAM EDECEK OLAN ONLİNE KURSLARIMIZ VE CANLI DERSLERİMİZ VAR. TEFSİR, HADİS, İLMİHAL VE SİYER CANLI DERSLERİMİZ GELEN TALEPLER ÖLÇÜSÜNDE DEVAM EDECEK. BU YÖNDE ÇALIŞAN GENÇ HEDEF KİTLEYE YÖNELİK HAZIRLIĞI İÇİNDE OLDUĞUMUZ ONLİNE CANLI DERS PLANLAMAMIZ VAR. BUNLARIN YANINDA, ŞU AN HAZIRLIĞI İÇİNDE OLDUĞUMUZ VE EKİM AYI İTİBARI İLE UYGULAMAYA BAŞLAYACAĞIMIZ ESNAF ZİYARETLERİ PROJEMİZ VAR” DEDİ.
Samsun’da imamlar tarafından sosyal medya üzerinden yapılan vaaz ve canlı yayın programlar ile din hizmeti artık bir ‘tık’ kadar yakın. Müftülükten yapılan son canlı yayın 74 bin görüntüleme ve 300 bin etkileşimle paylaşım rekorları kırdı.
Samsun İl Müftülüğü tarafından pandemi döneminde din hizmeti ve eğitim faaliyetleri sosyal medya imkanları da kullanılarak yaygınlaştırılıyor. Pandemi nedeniyle yaşanan kısıtlama döneminde Ramazan ayında başlatılan uygulama o günden bu yana devam diyor. Müftülük bir taraftan sosyal medya hesapları üzerinden günde iki defa olmak üzere farklı konularda vaaz videoları yayınlarken, diğer taraftan haftada bir kez, gençler ve ailelerine yönelik farklı konu ve konuklarla canlı yayın programları gerçekleştiriyor.
Yapılan programlar sosyal medya üzerinden büyük kitlelere ulaşıyor. Aile içi problemlere çözüm yolları konusunda yapılan son canlı yayın 74 bin görüntüleme ve 300 bin etkileşim aldı. İzleyenler akıllardaki sorulara cevap buldukları programı yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Yapılan hizmet büyük takdir topladı.
Bu hizmetleri çeşitlendirmek adına yeni uygulamalarda geliştirdiklerini haber veren Samsun İl Müftüsü Seyfullah Çakır, “Ekim ayı itibarıyla uygulamaya başlayacağımız ve sosyal medya üzerinden yaptığımız din hizmeti ve eğitimi faaliyetini çeşitlendireceğimiz bir projenin hazırlığı içindeyiz. Yine halkımızdan gelen talepler üzerine başlattığımız ve devam edecek olan online kurslarımız ve canlı derslerimiz var. Tefsir, hadis, ilmihal ve siyer canlı derslerimiz gelen talepler ölçüsünde devam edecek. Bu yönde çalışan genç hedef kitleye yönelik hazırlığı içinde olduğumuz online canlı ders planlamamız var. Bunların yanında, şu an hazırlığı içinde olduğumuz ve ekim ayı itibarı ile uygulamaya başlayacağımız esnaf ziyaretleri projemiz var” dedi.
Kur’an kurslarının da pandemi tedbirleri ile açıldığını belirten Müftü Çakır, “4-6 yaş grubu ve yetişkinlere yönelik Kur’an kurslarımız artık pandemi koşullarına uygun olarak başkanlığımızca belirlenen tedbir kuralları çerçevesinde açılıyor. Kur’an kursu öğreticilerimiz ve din görevlilerimize yönelik olarak Kovid-19 hastalığı ve bu şartlarda nasıl davranılması gerektiğine dair online eğitim seminerleri planladık. Bu şekilde gerek cami ve Kur’an kurslarımızda aldığımız tedbirler çerçevesinde sürdürdüğümüz din eğitimi ve din hizmeti, gerekse sosyal medya hesaplarımız üzerinden halkımıza yönelik olarak hazırladığımız din hizmeti ve eğitimi faaliyetlerimiz devam ediyor” diye konuştu.
Vatandaşları sosyal medya üzerinden sürdürülen din hizmeti ve eğitimi faaliyetlerine katılmaya davet eden Müftü Çakır, Samsun İl Müftülüğüne https://www.facebook.com/samsunilmuftulugu, https://www.youtube.com/channel/UCKAuVpke7vpgEWHwtzv2iug, https://twitter.com/samsunmuftuluk, https://www.instagram.com/samsunmuftuluk/?r=nametag adreslerinden ulaşılabileceğini sözlerine ekledi.
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