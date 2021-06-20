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Samsun’da denize giren genç boğuldu

Samsun’da serinlemek için denize giren genç hayatını kaybetti.

SAMSUN 20.06.2021, 21:18
Samsun’da denize giren genç boğuldu

Samsun’da serinlemek için denize giren genç hayatını kaybetti.

Olay, Çarşamba ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Can Güngör (24) isimli şahıs iskelede balık tutmak için evden çıktı. İskelede balık tuttuğu sırada denize atlayan genç, bir süre sonra çevredekilerden yardım istedi. Çevredeki vatandaşların müdahaleleri sonuç vermeyince olay jandarma ekiplerine bildirildi. Olay yerine 112, Sahil Güvenlik ve JAK timi intikal etti. Yapılan arama çalışması sonucu Murat Can Güngör’ün cansız bedeni ekipler tarafından çıkarılarak Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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