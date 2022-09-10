Samsun’da deniz suyu sıcaklığı 26 derece

Samsun’da yaz aylarında 30 derecenin üstüne çıkan deniz suyu sıcaklığı 26 dereceye kadar düştü.

Kavurucu sıcak ve bunaltıcı nemin uzun süre etkili olduğu Samsun’da deniz suyu sıcaklığı yaz aylarında 30 derecenin üstüne çıkmıştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Samsun’da kıyılarındaki deniz suyu sıcaklığı 10 Eylül itibarıyla 26 derece olarak ölçüldü.

Balıkçılar, sıklıkla takip ettikleri deniz suyu sıcaklığının düşmesi ile balıkların Türkiye kıyılarında kalarak Rusya ve Gürcistan kıyılarına göç etmemesini ümit ediyor. Geçen yıl geç soğuyan Karadeniz’de hamsi ve birçok balık türü Türkiye kıyılarına göre daha serin olan Rusya ve Gürcistan kıyılarına göç etmişlerdi.

Samsun’un yanı sıra deniz suyu sıcaklıkları Zonguldak’ta 25, Bartın’da 23, Kastamonu’da 22, Sinop’ta 25, Ordu’da 25, Giresun’da 27, Trabzon’da 23, Rize’de 21 ve 24 derece civarında bulunuyor. Öte yandan Türkiye kıyılarında en yüksek deniz suyu sıcaklığı ise 33 derece ile Mersin kıyılarında ölçüldü.