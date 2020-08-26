Samsun’da deniz sezonu sona eriyor

Samsun’da vatandaşlar yaz aylarının sonuna yaklaşılırken, daha önceden hafta içi de dolu olan sahiller yavaş yavaş boşalmaya başladı.

Yaz aylarının yerini sonbahara bırakmasına kısa bir süre kala az sayıda Samsunlu vatandaş sıcak havayı da fırsat bilerek hafta içinde denize girmeyi tercih ettiler. Önceki günlerde hafta içi bile dolu olan plajlar, yazın son sıcak günlerini değerlendirmek isteyen birkaç vatandaşın dışında pek rağbet görmedi. Haziran ve temmuz ayları içerisinde 100’e yakın kişinin boğulma tehlikesi geçirdiği Samsun’da yapılan uyarılara dikkat eden vatandaşlar, rüzgarlı ve dalgalı suda denize girmemeyi tercih etti.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre Samsun’da bugün 27 derece olan hava sıcaklığının Perşembe günü 27, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü de 28 derece olması bekleniyor.