Samsun’da define aramak için kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı

Samsun’da define aramak için kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 2 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Olay, Samsun’un Asarcık ilçesinin Yaylaköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye öre, jandarma ekipleri devriye gezdikleri sırada N.A.(39) ve R.A.’yı (29) izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan 2 kişi ile birlikte 2 adet kazma, 2 adet kürek, 1 adet levye, 1 adet keser, 1 adet halat, 1 adet çekiç, 1 adet kova, 1 adet çapa, 1 adet mala ve 1 adet murç ele geçirildi. Jandarmadaki sorgulanmaları tamamlanan N.A. ve R.A. ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.