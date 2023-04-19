Samsun’da çocuklar için özel bir gün

Samsun’un İlkadım Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel düzenlenen etkinlikte çocuklar gönüllerince eğlendi.

İlkadım Belediyesi tarafından ilçede açılan 6 adet kreş ve kültür evinde eğitim alan minik çocuklar için belediye hizmet binası önünde 23 Nisan etkinliği düzenlendi. Etkinlikte yer alan bando takımı çaldığı marşlarla dikkatleri üzerine toplarken, çocuklar dans ederek eğlendi. Akabinde hizmet binası önünde çocuklara pamuk şeker ve çeşitli ikramlar dağıtan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, kreşlerin sayısının artacağını belirterek, “Çocuklar kişilik kazanacak hem de velileri kendi el becerilerini ortaya koyarak aile bütçelerini katkı sağlayacak bir yapıyı da beraberinde getirmiş oluyoruz” dedi.

“Her şeyin güzel olacağını düşünüyorum”

Etkinlikte hizmet binası önünde kurulan şişme kaydırak ve palyaçolarla eğlenceli vakit geçiren çocuklar unutulmaz bir gün yaşadı. Başkan Demirtaş, “Özellikle mahallelerimizde kreş açmamızda ana gayemiz çocukların kişilik ve kimlik kazanmasının 4-6 yaş grubunda gerçekleştiği bilimsel olarak ortaya konmuştur. Bunun yanında çocuklar kişilik kazanacak hem de velileri kendi el becerilerini ortaya koyarak aile bütçelerini katkı sağlayacak bir yapıyı da beraberinde getirmiş oluyoruz. Bunu da çok önemsiyorum. 23 Nisan’ı biz biraz erken kutladık. Dünyada çocuklara bayram hediye eden sadece bizim atamız vardır. Bizim geleceğimiz yavrularımızdır. Ben her şeyin güzel olacağını düşünüyorum. Hepinize saygılar sunuyorum” diye konuştu.

27 mahalle proje kapsamına alındı

İlkadım Belediyesi ilçenin her mahallesine bir kreş ve kültür evi oluşturmasını hedefliyor. İlk olarak Çatalarmut Mahallesi’nde yapımı tamamlanan kreş ve kültür evi kısa zamanda 6 mahallede de tamamlanarak faaliyetine başladı. Kadıköy ve Ataköy Mahallerinde tamamlanacak olan kreş ve kültür evleri ile birlikte sayıları 8’e çıkacak. 61 mahallede yapılan çalışma sonucunda 27 mahalle proje kapsamına alındı. İlk defa anne ve çocuğu aynı çatı altında bir araya getirebilme özelliği ile benzeri olmayan kreş ve kültür evleri ile çocuklar kreş eğitimini alırken anneler de kendi becerilerini geliştirebilecek.