Samsun’da çiftçilerin destek ödemesi hesaplarına yatırıldı

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, 66 milyon 206 bin TL’lik yeni bir destekleme ödemesinin üreticilerin hesaplarında yatırıldığını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, yaklaşık 1 milyar 400 milyon liralık yeni bir tarımsal destekleme ödemesinin, hafta sonu çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını duyurdu. İbrahim Sağlam da Samsun’daki destek ödemeleri hakkında bilgi verdi.

Konu hakkında açıklama yapan İbrahim Sağlam, “Toplam 1 milyar 381 milyon 499 bin 845 liralık tarımsal destekleme ödemelerinin büyük kısmı bu hafta sonu çiftçilerimizin hesaplarına aktarılmış bulunuyor. Bu kapsamda Samsun’da 2002 Yılı TMO alım primi desteği olarak Ekim ayında 989 hububat üreticimize 16 milyon 241 bin 800 TL/ da destekleme ödemesi yapılmış ve böylelikle Samsun genelinde (Temmuz ayından itibaren 3 seferde olmak üzere) TMO alım primi desteğinden yararlanan üreticimiz toplamda 2 bin 604 ve ödeme tutarı da 47 milyon 577 bin 590 TL/ da olmuştur. Yine bu ödeme kapsamında İlimizde hayvan hastalıkları tazminatı desteği olarak toplamda 11 milyon 955 TL ve buzağı desteklemesi olarak da samsun ve ilçelerinde yetiştiricilikle uğraşan 42 bin 549 işletmedeki 88 bin 309 hayvan için toplamda 37 milyon 960 bin 756 TL ödeme yapılmıştır. Kırsal kalkınma yatırımları kapsamında kırsal ekonomik altyapı yatırımlarının desteklenmesi 14.2 etapta 48 yatırım sahibine 1 milyon 653 bin 468 TL hibeye esas tutar için 826 bin 734 TL hibe ödemesi yapılmıştır. 2022 basınçlı sulama hibe desteği projeleri içinse ilimizdeki 2 başvuru ve 54 ha alanda, 351 bin 14 TL hibeye esas mal alım tutarı için (yüzde 50) 175 bin 507 TL hibe tutarı hak sahiplerine ulaştırılmıştır. Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.