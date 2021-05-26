banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Defne Samyeli'den Sedat Peker açıklaması!
Defne Samyeli'den Sedat Peker açıklaması!
İSO 500'de isminin gizlenmesini isteyen beşinci sıradaki şirket kimin?
İSO 500'de isminin gizlenmesini isteyen beşinci sıradaki şirket kimin?
Gram altın 519 TL ile 2021’nin zirvesine çıktı
Gram altın 519 TL ile 2021’nin zirvesine çıktı
Meral Akşener’den Erdoğan’a cevap
Meral Akşener’den Erdoğan’a cevap

Samsun’da çatı yangını

Samsun’un Çarşamba ilçesinde bir apartmanın çatısı çıkan yangında kül oldu.

SAMSUN 26.05.2021, 18:51
Samsun’da çatı yangını

Samsun’un Çarşamba ilçesinde bir apartmanın çatısı çıkan yangında kül oldu.

Olay, Çarşamba ilçesi Umut Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Umut Mahallesi 602. Sokak üzerinde Yüksel A.’ya ait apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede çatıyı saran alevler panik yaşatırken, durum Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine intikal eden Samsun Büyükşehir İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahalede bulundu. Yangında can kaybı veya yaralanan olmazken, apartmanın çatısı küle döndü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Yorumlar (0)
18°
açık