Samsun’da Bosna gecesi

Bosna Hersek’in bağımsızlığının 30. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen gecede dostluk, birlik ve beraberlik mesajları verildi. Preporod Boşnak Kültür Birliği’nin sahne aldığı gecede unutulmaz anlar yaşandı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Bosna Büyükelçiliği ve Preporod Boşnak Kültür Birliği ile ortaklaşa düzenlediği özel programla, Bosna Hersek’in bağımsızlığının 30’uncu yılı kutlandı. Gecede Bosna Hersek’in zengin geleneklerini yansıtan en köklü kültür kurumu Preporod Kültür Birliği’nin 49 kişilik ekibi de sahne aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Büyükelçimizi ve beraberindeki heyeti şehrimizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bosna Hersek’in bağımsızlığının 30. yıl dönümünde Samsun’da, kardeş şehir olduğumuz Brçko’dan sizleri burada ağırlamaktan çok büyük onur duyuyoruz. Sizlerin orada yaşadığınız acıları, vahşeti bizlerde burada canlı canlı yaşadık. Sizleri çok seviyoruz. Tekrar şehrimize hoş geldiniz” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı koordinesinde Sanat Merkezi’nde düzenlenen gecede Genel Sekreter İlhan Bayram, Genel Sekreter Yardımcısı Şenol Yıldız, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ömer İdris Akdin, AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu, Bosna Hersek Ankara Büyükelçisi Adis Alagiç ve beraberindeki heyet ile çok sayıda davetli katıldı.