banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
WhatsApp'ın 'zorunlu güncellemesi' AB'de geçerli olmayacak
WhatsApp'ın 'zorunlu güncellemesi' AB'de geçerli olmayacak
Hamsinin geleceği tehlikede
Hamsinin geleceği tehlikede
Mesut Özil'in abisinden Fenerbahçe paylaşımı!
Mesut Özil'in abisinden Fenerbahçe paylaşımı!
Bugün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
Bugün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

Samsun’da bir mahallede daha kentsel dönüşüm başladı

Samsun’un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi’nde kentsel dönüşüm startı verildi.

SAMSUN 10.01.2021, 14:45
4
Samsun’da bir mahallede daha kentsel dönüşüm başladı

Samsun’un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi’nde kentsel dönüşüm startı verildi.

Projelerin bir bir hayata geçirildiği Samsun’da yüklenici firma iş makinelerini çalıştırdı. Kentsel dönüşümü sadece depreme dayanıklı konutların inşa edilmesi, yeni ve planlı şehirleşme olarak görmedikleri belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Kentsel dönüşüm, Samsun’u sosyal, ekonomik ve kültürel açıdan da kalkınmasına önemli katkılar sağlayacak, şehrimize yeni bir vizyon katarak büyütecek bir yatırımdır” dedi.

2021 yılının yatırım yılı olarak ilan eden Samsun Büyükşehir Belediyesi, hazırlanan çok sayıda projeyi hayata geçirmek için düğmeye bastı. Samsun’u yatay mimariyle modern ve planlı kentleşmede, bölgenin markası haline getirmeyi hedefleyen Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin, en önemli yatırımları arasında kentsel dönüşüm projeleri yer alıyor. İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Kentsel Dönüşüm 2.Etap Projesi’nde inşaat çalışmaları bölgede başladı. 23-24 Eylül tarihlerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan iki ayrı ihaleyi kazanarak şantiyelerini kuran yüklenici firma, iş makinelerini sahaya sürdü.

Rezerv alanı ilan edilen depreme dayanıklı bin 404 konut ve 37 iş yerinin yapımı eş zamanlı olarak 2022 yılı sonunda tamamlanacak. Ayrıca bölgede 3 bin metrekare büyüklüğünde bir de cami inşa edilecek. Konutların yapımının ardından daire ve iş yerleri sahiplerine teslim edilecek. Geriye kalan konutlar ise başlanacak diğer kentsel dönüşüm projelerinde mağduriyet yaşanmaması adına hak sahipleri için bekletilecek. Toplamda 201 bin 473 metrekarelik alanın üzerinde inşa edilecek projenin 20 bin 897 metrekaresi ise yeşil alan olarak kullanılacak. Projenin tamamlanmasıyla Kıran Mahallesi, ihtiyaç duyulan tüm sosyal donatı unsurlarıyla modern yaşam alanına dönüşecek.

“Bölgenin en büyük yatırımı”

Yeni yılın ilk müjdesini veren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Kıran mahallesi 2. etap proje inşaatlarının başladığını belirtti. Projenin sözleşme gereği 600 günde bitirileceğini ifade eden Başkan Mustafa Demir, Samsun’daki büyük değişimin startını verdiklerini söyledi. 51 bloğun tamamlanıp daire sahiplerine teslim edilmesiyle bölgenin en büyük kentsel dönüşümünü başarmış olacaklarını dile getiren Başkan Demir, “85, 95, 100, 115, 120, 127 ve 145 metrekare büyüklüğünde 2+1 ve 3+1 daireler olacak. Kıran, kentsel dönüşümde İlkadım’a yeni ve farklı bir vizyon katacak bir projedir. Bundan dolayı büyük bir heyecan ve mutluluk duyuyoruz. Projeye destek vererek büyük emek harcayan başta Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum olmak üzere tüm milletvekillerimize ve belediye bürokratlarımıza teşekkür ederim” diye konuştu.

“Samsun’a vizyon katacak”

Kentsel dönüşümün Samsun’u hak ettiği çağdaş, modern, planlı ve mutlu insanların yaşadığı bir şehir haline getireceğini vurgulayan Başkan Demir, şunları söyledi:

“Kentsel dönüşümü sadece depreme dayanıklı konutların inşa edilmesi, yeni ve planlı şehirleşme olarak görmüyoruz. Kentsel dönüşüm, Samsun’u sosyal, ekonomik ve kültürel açıdan da kalkınmasına önemli katkılar sağlayacak, şehrimize yeni bir vizyon katarak büyütecek bir yatırımdır. İnşallah bunu halkımızla el ele vererek başaracağız.”
Yorumlar (0)
banner429
banner422
orta şiddetli yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 16 34
2. Galatasaray 17 33
3. Fenerbahçe 16 32
4. Gaziantep FK 17 31
5. Alanyaspor 17 30
6. Hatayspor 16 27
7. Trabzonspor 17 26
8. Karagümrük 17 24
9. Antalyaspor 18 24
10. Konyaspor 17 22
11. Sivasspor 17 22
12. Malatyaspor 17 21
13. Rizespor 16 20
14. Göztepe 17 19
15. Başakşehir 16 19
16. Kasımpaşa 16 19
17. Gençlerbirliği 17 19
18. Kayserispor 17 16
19. Ankaragücü 16 15
20. Denizlispor 16 13
21. Erzurumspor 17 13
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Ümraniye 17 20
12. Boluspor 17 19
13. Adanaspor 16 18
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 16 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. Liverpool 17 33
2. M. United 16 33
3. Leicester City 17 32
4. Tottenham 16 29
5. Man City 15 29
6. Southampton 17 29
7. Everton 16 29
8. Aston Villa 15 26
9. Chelsea 17 26
10. West Ham 17 26
11. Arsenal 17 23
12. Leeds United 17 23
13. Wolverhampton 17 22
14. Crystal Palace 17 22
15. Newcastle 16 19
16. Burnley 15 16
17. Brighton 17 14
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 17 8
20. Sheffield United 17 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 15 38
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Villarreal 18 32
5. Real Sociedad 19 30
6. Sevilla 16 30
7. Granada 17 24
8. Celta de Vigo 18 23
9. Athletic Bilbao 18 21
10. Cádiz 17 20
11. Real Betis 17 20
12. Eibar 17 19
13. Levante 16 18
14. Deportivo Alaves 17 18
15. Real Valladolid 17 18
16. Getafe 16 17
17. Valencia 17 16
18. Elche 15 16
19. Osasuna 17 15
20. Huesca 17 12