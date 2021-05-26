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Samsun’da bir kişi evinde ölü bulundu

Samsun’da daha önce trafik kazası geçirdiği öğrenilen bir kişi evinde ölü bulundu.

SAMSUN 26.05.2021, 15:53
Samsun’da bir kişi evinde ölü bulundu

Samsun’da daha önce trafik kazası geçirdiği öğrenilen bir kişi evinde ölü bulundu.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan ve bir süre önce trafik kazası geçirdiği öğrenilen Selçuk Sari (56) evinde ölü bulundu. Sari’nin cesedi savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şahsın ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.
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