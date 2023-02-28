Samsun’da bir kişi çatı arasında asılı bulundu

Samsun’da bir kişi evinin çatı arasında asılı halde ölü bulundu.

Olay, Samsun’un Çarşamba ilçesi Orta Mahalle’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aykurt Erkmen (42) yakınları tarafından evinin çatı arasında iple asılı halde ölü bulundu. Olay polise haber verildi. Aykut Erkmen’in cansız bedeni Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı ve ardından da otopsi için Samsun Adlı Tıp Şube Müdürlüğüne gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.