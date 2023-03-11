Samsun’da bir kişi ahırda ölü bulundu

Samsun’da bir kişi evinin bahçesindeki ahırda iple asılı halde ölü bulundu.

Olay, Bafra ilçesinin Koruluk Mahallesi’nde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Çelik (66) yakınları tarafından evinin bahçesinde bulunan ahırda tavana çamaşır ipi ile asılı halde bulundu. Olay sağlık ekipleri ve jandarmaya haber verildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri Ramazan Çelik’in hayatını kaybettiğini tespit etti. Çelik’in cansız bedeni kesin ölüm sebebinin tespiti için otopsi yapılmak üzere Samsun Adli Tıp Şube Müdürlüğüne gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.