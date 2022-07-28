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Samsun’da bıçaklı saldırı: 1 yaralı
Samsun’da bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.
SAMSUN 28.07.2022, 16:17
Samsun’da bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan M.G. yaralanarak hastanelik oldu. Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan M.G. ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. M.G. kendisini N.O. adlı kadının bıçakladığı söyledi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.