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Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, “Rusya Ukrayna’da durmayacak. Büyük çaplı çatışmalar küresel güvenliği tehdit edecek” dedi.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Ukrayna’nın gerginliğin çözülmesi için elinden geleni yaptığını ve yapmaya devam edeceğini açıkladı.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Ukrayna’nın kan dökülmesini istemediğini belirtti.
Samsun’da beton mikseri yoldan çıktı
Samsun’da beton mikserinin yoldan çıkıp istinat duvarına devrilmesi sonucu maddi hasarlı kaza meydana geldi.
SAMSUN 23.02.2022, 17:51
Samsun’da beton mikserinin yoldan çıkıp istinat duvarına devrilmesi sonucu maddi hasarlı kaza meydana geldi.
Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi çevre yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan A. idaresindeki 55 AYH 02 plakalı dolu beton mikseri yoldan çıkarak istinat duvarına yan yattı. Kazada, yaralanan olmazken araçta madde hasar meydana geldi.