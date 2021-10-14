Samsun’da berber, kuaför ve güzellik salonları denetlendi

İlkadım Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri berber, kuaför ve güzellik salonlarında denetim ve bilgilendirme yaptı. Yapılan denetiminde hijyen kurallarına uymayan ve çalışma ruhsatı olmayan 3 işletmeye cezai işlem uygulandı.

Zabıta ekipleri tarafından İlkadım ilçesinde faaliyet gösteren berber, kuaför ve güzellik salonlarında denetim düzenledi. Güzellik salonlarında Covid-19 tedbirleri kapsamındaki önlemlere uyulup uyulmadığı konusunda denetlemeler yapılarak uyulması gereken tedbirler hatırlatıldı. Yapılan denetimlerde içeride bulunması gereken müşteri sayısı, uyarı levha ve tabelaları ile uyarıcı işaretler, dezenfektan noktaları denetlenerek anlık olarak İçişleri Bakanlığı Salgın Denetim (İSDEM) Uygulamasına anlık olarak işlendi. Kurallara uyan işletmelere teşekkür eden zabıta ekipler denetim sırasında verilen uyarılara rağmen halk sağlığını önemsemeyen 3 iş yerine cezai işlem uyguladı.

Halk sağlığı için çalışmaların devam edeceğini ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Hem esnafımızın hem de hemşerilerimizin sağlığı açısından gerçekleştirdiğimiz denetimler devam edecek. Yapılan denetim sonuçları anlık olarak İSDEM uygulamasına yüklenmekte. Biz her zaman dediğimiz gibi İlkadım’da yaşayan insanların mutluluğunda pay sahibi olmayı amaçlıyoruz. İşletmecilerimizin konuya göstermiş oldukları hassasiyete teşekkür ediyorum” dedi.