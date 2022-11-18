Samsun’da bekçiler şüpheli araçta uyuşturucu ele geçirdi

Samsun’da bekçiler şüphe üzerine durdurdukları araçta yaptıkları aramada bir kişiyi uyuşturucu madde ile birlikte yakaladı.

Olay, Samsun’un Canik ilçesi Yavuzselim Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Canik İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli bekçiler şüphe üzerine durdurdukları bir araçta yaptıkları aramada H.F.Ç. adlı bir kişinin üzerinden 139.60 gram bonzai, 1 adet uyuşturucu içme aparatı ve 1 adet kelebek diye tabir edilen bıçak ele geçirdi. Gözaltına alınan H.F.Ç Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.