Samsun’da ayaz dondurdu

Samsun’da kar yağışının ardından gece yaşanan ayaz nedeniyle şehirdeki su birikintileri buz tuttu.

Türkiye’yi etkisi altına alan soğuk hava dalgası Samsun’da da etkili oldu. Kısa sürece önce şehir merkezine mevsimin ilk karı düşerken, yüksek kesimlerdeki kar kalınlığı 20 cm’ye ulaştı.

Samsunlular, gece yaşanan ayaz nedeniyle bugün buz gibi havaya uyandı. Su birikintilerinin olduğu yerler ve eriyen kar sularının biriktiği yerlerde buzlanma yaşanırken, yeşil alanlarda da donma olduğu gözlendi.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü tarafından Samsun için yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi:

“Bölgenin kıyı kesimlerinde hafif, iç kesimlerinde orta, yüksek kesimlerde ise kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar gibi) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”

Samsun’da hava sıcaklıklarının pazartesi gününden itibaren 10 derecenin üstüne çıkması bekleniyor.