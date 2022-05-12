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Samsun’da aşılanan hayvan sayısı açıklandı

Samsun’da 2021 yılında 679 bin 968 hayvana şap aşısı, 18 bin 650 hayvana kuduz aşısı, 346 bin 87 hayvana ise LSD aşısı uygulandı.

SAMSUN 12.05.2022, 17:22
Samsun’da aşılanan hayvan sayısı açıklandı

Samsun’da 2021 yılında 679 bin 968 hayvana şap aşısı, 18 bin 650 hayvana kuduz aşısı, 346 bin 87 hayvana ise LSD aşısı uygulandı.

Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketlerinin Kontrolü Genelgesi konularında, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda bir hizmet içi eğitim toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "Hayvan ve hayvansal ürünlerden insanlara geçen (zoonoz) hastalıklar nedeniyle toplum sağlığı ciddi olarak tehdit altında kalabilmektedir. Takdir edersiniz ki hayvan sağlığının güvence altına alınmadığı bir ortamda insan sağlığını korumak ve gıda güvenilirliğini temin etmek de mümkün değildir. Bu anlamda hayvan sağlığı ve refahı, gıda güvenilirliği ve halk sağlığı konularında veteriner hekimlerin önemli sorumlulukları bulunmaktadır" dedi.

İhbarı zorunlu olan ve ihbarı zorunlu olmayan hayvan hastalıkları ile mücadele edilerek, hayvan sağlığını ve dolayısıyla da halk sağlığını korumak amacıyla Hayvan Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Projesi yürütüldüğü ifade eden Müdür Sağlam, "Hayvan hastalıkları ile mücadelede ilimizde şap hastalığına karşı mücadele kapsamında 2021 yılında ilkbahar ve sonbahar aşılama programlarında şap aşısı uygulanan hayvan sayısı 679 bin 968‘dir. Kuduz hastalığına karşı oral aşı temini projesi kapsamında yaban hayatında tilkilere yönelik olarak kuduz hastalığına karşı da bakanlığımızca belirlenen bölgeler ve ilimizde havadan aşı atımı gerçekleştirilmektedir. Proje faaliyetleri sonucunda son yıllarda aşılama yapılan alanlarda kuduz vakalarında ciddi oranda azalma şekillenmiştir. İlimizde 2021 yılında, kuduz aşısı uygulanan hayvan sayısı 18 bin 650‘dir. Sığırların Nodüler Ekzantemi (LSD) Hastalığının Kontrolü ve Önlenmesi Projesi kapsamında ise LSD aşısı uygulanan hayvan sayısı 346 bin 87‘dir. Brusella hastalığı ile mücadele kapsamında, büyükbaş hayvanlara 64 bin 388, küçükbaş hayvanlara 32 bin 672 aşılama gerçekleştirilirken; koyun keçi vebası (PPR) hastalığı ile mücadele kapsamında 76 bin 354, şarbon hastalığı ile mücadele kapsamında da büyükbaş hayvanlara 20 bin 276, küçükbaş hayvanlara 5 bin 793 aşılama yapılmıştır. Çiçek (koyun keçi çiçeği) hastalığıyla mücadele kapsamında 22 bin 76 hayvana aşılama çalışması yapılmış ve aşılama programlarımız başarı ile tamamlanmıştır. Küpeleme ve kayıt altına alma faaliyetleri kapsamında büyükbaş hayvanlara 139 bin 157, küçükbaş hayvanlarda ise 108 bin 393 küpe uygulaması yapılmıştır. Bu faaliyetleri, pandemi ve iklim şartları gözetmeksizin yürüten tüm hayvan sağlığı personeline teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Toplantıda konu uzmanları tarafından Hayvan Hastalık ve Zararları ile Mücadele Programı çerçevesinde Samsun’da yürütülecek olan Hayvan Sağlığı 2021 Yılı Değerlendirme Toplantısı kararları, hayvan hastalıkları, Samsun genelinde 2022 yılında büyükbaş, küçükbaş, kedi, köpek, tek tırnaklı hayvanlara uygulanan aşılama programları ile Türkvet, Vetbis, Petvet, numune alma, hayvancılık desteklemeleri, hizmet içi eğitim ve çiftçi eğitim konularında sunumlar yapıldı. Ayrıca Samsun’da genelinde yapılmış olan devam etmekte olan projelerle ilgili bilgiler verildi.

Toplantıya ayrıca İl Müdür Yardımcısı Bekir Karaosmanoğlu, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Rukiye Pınar ile Samsun Veteriner Kontrol Enstitü Müdürlüğü’nden görevli uzman personel, il ve ilçe müdürlüklerinden konuyla ilgili teknik personel katıldı.

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