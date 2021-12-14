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Samsun’da ari işletme sayısı artıyor

Samsun’da yeni bir işletmenin "Ari İşletme Sertifikası" almaya hak kazanmasıyla birlikte şehirde ari işletme sertifikası verilen işletme sayısı 4’e yükseldi.

SAMSUN 14.12.2021, 18:07
Samsun’da ari işletme sayısı artıyor

Samsun’da yeni bir işletmenin "Ari İşletme Sertifikası" almaya hak kazanmasıyla birlikte şehirde ari işletme sertifikası verilen işletme sayısı 4’e yükseldi.

Bafra, Atakum ve Çarşamba ilçelerinde ari işletme sertifikası bulunan 3 adet işletmeye yeni bir işletme daha katıldı. Bafra Elifli Mahallesi’nde hayvancılık faaliyetinde bulunan 3 bin baş kapasiteli bir şirkete ait işletmenin de sertifika almaya hak kazanmasıyla Samsun’da ari işletme sertifikası verilen işletme sayısı 4’e yükseldi.

Hastalıktan ari işletmeler için düzenlenen sertifikayı, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam işletme sahibi Ahmet Aydın‘a makamında takdim etti. İl Müdürü Sağlam yaptığı konuşmasında, “Amacımız ilimizde süt hayvancılığı yapan tüm işletmelerimizi Ari İşletme statüsüne almaktır. Bakanlığımız tarafından, ülkemizde görülen Sığır Tüberkülozu ve Sığır Brucellozu Hastalıkları ile etkin mücadele edilebilmesi, sürdürülebilir hayvancılığın sağlanması ve halk sağlığının korunması amacıyla Hastalıktan Ari İşletmelerin Desteklenmesi Projesi uygulanmaktadır. Proje, hayvan sağlığı yanında, kaliteli ve sağlıklı süt üretilmesi ile ülkemiz süt sektörünün Avrupa Birliği’ne süt ve süt ürünleri ihracatı yapabilmesinin de temelini teşkil etmektedir. Bildiğimiz gibi hayvanları kayıt altına alınmış, asgari teknik sağlık ve hijyenik şartları sağlanmış, tüberküloz ve brucelloz ile mücadele yönetmelikleri gereğince laboratuvar kontrolleri sonucu bu hastalıkları taşımadıkları belirlenen hayvancılık işletmelerine Hastalıktan Ari İşletmeler denilmektedir. Tarımsal Desteklemelere İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı ve Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği gereğince de Ari İşletme Sertifikası alan Süt Sığırı İşletmelerindeki tüm sığırlara 2021 yılı için hayvan başına 450 TL destekleme ödemesi ve ilaveten onaylı Süt Çiftliklerine ise hayvan başına 100 TL destekleme ödemesi yapılmaktadır. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

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